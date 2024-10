Cosa farà Nadal dopo il ritiro: dai ristoranti con Cristiano Ronaldo agli hotel di lusso

I ristoranti, le accademie e gli alberghi

Già 10 anni fa Nadal ha deciso di investire sulla ristorazione, partendo dal Tatel, il suo primo locale a Madrid aperto insieme a Cristiano Ronaldo, Enrique Iglesias e Paul Gasol. Il ristorante è andato così bene che il quartetto ha deciso di spostarsi anche a Ibiza, Beverly Hills, Dubai, Riyad, Città del Messico e Valencia. Senza allontanarsi dal mondo del tennis, nel 2016 Rafa è tornato a Manacor, sua città d'origine, per aprire la sua prima accademia. L'inaugurazione fu un vero e proprio evento dato che lo spagnolo scelse l'eterno rivale Roger Federer come padrino della cerimonia. Lo step successivo è stata l'apertura di nuove sedi in giro per il mondo, partendo dalla Grecia fino a raggiungere l'Egitto, il Kuwait e Hong Kong. Lo spagnolo ha puntanto anche sul settore alberghiero, acquistando insieme a Julen Lopetegui, ex allenatore del Real Madrid oggi al West Ham, due hotel nell'isola messicana di Cozumel. Queste due strutture, ristrutturate più di un decennio fa, sono state solo le prime della catena Zel, che oggi vanta tante sedi in giro per il mediterraneo.