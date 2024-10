Kyrgios, la strana richiesta a Nadal: "Non ritirarti, voglio giocare con te"

Nick Kyrgios ha lanciato un appello curioso e strano dopo aver appreso la notizia ufficiale del ritiro di Nadal: "Rafa, non ritirarti, voglio giocare con te un'ultima volta". L'australiano, quindi, ha reso omaggio al campione spagnolo attraverso i suoi account social: "Abbiamo avuto le nostre divergenze, ma sei stato un guerriero incredibile, ti auguro il meglio e buona fortuna per qualunque cosa accada". I due probabilmente si potranno incontrare in qualche partita esibizione in giro per il mondo.