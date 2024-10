Paolini diretta Wta Wuhan: segui la gara contro Zheng. Tennis LIVE

12:15

Wuhan, il percorso di Jasmine Paolini

Nel torneo di Wuhan l’italiana è entrata in tabellone al secondo turno dove ha eliminato in due set la cinese Yuan con il punteggio di 6-4, 6-3. Agli ottavi di finale la tennista azzurra ha estromesso la russa Erika Andreeva in due set con il punteggio di 6-3, 6-2.

12:00

Il bilancio tra Paolini-Zheng

Nel corso della loro carriera le due tenniste si sono incontrate in due occasioni in cui si è sempre imposta la cinese. La prima sfida risale al torneo di Palermo del 2023 in cui Zheng ha vinto in tre set, nel secondo confronto, agli Zhengzhou Open del 2023, la tennista cinese si è imposta in due set.

Wuhan