Medvedev ko con Sinner: scoppia la bufera social che coinvolge il coach

Una sconfitta pesante per Daniil Medvedev, per il punteggio quanto per i precedenti che per la prima volta lo vedono in parità con Jannik Sinner. Il 6-1 6-4 subito nei quarti al Masters 1000 di Shanghai, causato in parte da un problema alla spalla, ha scatenato un'ondata di critiche social sul russo, attualmente quinto nel ranking Atp. La buferà è arrivata fino al suo allenatore, Gilles Cervara, preso di mira sui social, come testimoniato da un post pubblicato dallo stesso coach.