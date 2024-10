Berrettini in campo a Stoccolma: quando gioca e chi sono gli altri italiani presenti

Chiusa la parentesi asiatica, Matteo Berrettini vola a Stoccolma per affrontare l' Atp 250 in programma dalla prossima settimana. Il tennista romano, sconfitto da Holger Rune nel secondo turno a Shanghai, riparte immediatamente per inseguire gli obiettivi fissati nel corso dell'estate, primo fra tutti l'ingresso tra i primi 32 del ranking (ora è il numero 41) che gli garantirebbe un posto da testa di serie ai prossimi Australian Open . Ci sono poi le finali di Coppa Davis , dove il nome di Berrettini è al momento assente dalla lista dei preconvocati stilata dal capitano Filippo Volandri. Per questo, macinare punti in un autunno dove l'azzurro difende zero punti sarà fondamentale, mentre giocare più partite possibile lo aiuterà a raggiungere un migliore stato di forma.

Atp Stoccolma: il programma e gli altri italiani

Non c'è solo Berrettini tra gli italiani protagonisti nel tabellone principale. Luciano Darderi va a caccia di una vittoria che nel circuito maggiore manca addirittura dal 15 agosto, quando aveva battuto Alejandro Tabilo a Cincinnati. Poi, quattro sconfitte al primo turno tra Winston-Salem, US Open, Hangzhou e Tokyo. La vittoria manca da agosto anche a Lorenzo Sonego, vincitore del torneo a Winston Salem prima di uscire all'esordio agli US Open e agli appuntamenti di Chengdu, Pechino e Shanghai.

Stoccolma, gli avversari

C'è Andrey Rublev in cima alla lista dei nomi più interessanti in tabellone a Stoccolma. Il russo viene dalla sconfitta all'esordio a Shanghai, e come Berrettini andrà a caccia di riscatto sul cemento svedese. C'è poi Casper Ruud, a digiuno di vittorie da quasi un mese (14 settembre contro il portoghese Faria in Coppa Davis), senza dimenticare Grigor Dimitrov e Tommy Paul.