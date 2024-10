Djokovic avverte Sinner: "Voglio dimostrare al mondo una cosa"

SHANGHAI (CINA) - Novak Djokovic non vuole più fermarsi. Dopo aver battuto in rimonta il ceco Jakub Mensik in tre set ai quarti di finale all' Atp Shanghai , il campione serbo mette nel mirino la finalissima del torneo cinese. Dovrà però superare l'ostacolo Taylor Fritz in quella che sarà la sua 78esima semifinale in carriera in un torneo del Masters 1000 : "Significa tanto perché non mi restano tante opportunità. Ho una programmazione molto selettiva, quest'anno non ho giocato al mio meglio per tutto l'anno, a parte qualche occasione particolare come Wimbledon e i Giochi Olimpici - sottolinea Djokovic dopo il match contro Mensik -. In Cina ho sempre giocato il mio tennis migliore nel corso degli anni".

Djokovic avverte Sinner: "Sfidare i giovani mi motiva"

Il serbo lancia poi il guanto di sfida a Jannik Sinner. I due potrebbero infatti sfidarsi proprio in finale a Shanghai: "Questo tipo di partite contro i teenager mi motivano molto", spiega Djokovic "Mi spingono a trovare le energie, a mostrare al mondo che posso ancora giocare partite lunghe contro avversari giovani. Sono felice di aver vinto questa sfida". Lo strsso Nole torna poi sul match vinto in rimonta con Mensik: "Alla fine del primo set ero un po' teso", rivela l'asso serbo. "Fino a quel momento non stavo giocando il mio tennis migliore, ero un po' deluso per non essere riuscito a vincerlo. Ma nel secondo ho reagito molto bene e l'ho chiuso 6-1. Nel terzo ho avuto tante occasioni nei suoi turni di battuta, ma il servizio di Jakub è ottimo, ha potenza, velocità e precisione. Lo conosco da tre, quattro anni, ho seguito la sua ascesa in classifica, il suo sviluppo. È un ragazzo educato e di grandissimo talento, un grande prospetto con un luminoso futuro".

Djokovic: "Problemi al ginocchio? Sto bene. Ora devo..."

Novak ci tiene poi a rassicurare i suoi tifosi sulle condizioni del ginocchio sinistro: "Come sto? Dopo quei due punti (nel sesto game del terzo set, ndr), le cose sono andate bene. Spero che non ci siano altri problemi perché ho già avuto problemi al ginocchio destro e non sarebbe bello. Vediamo che succederà domani. Penso di aver giocato molto bene in questo torneo. Michelsen mi ha messo alla prova al primo turno, poi ho avuto partite difficili contro grandi battitori. Domani ne incontrerò un altro, Taylor Fritz, perciò devo essere pronto a un'altra partita tirata, dura. Le condizioni qui sono veloci, se servi bene hai un bel vantaggio. So cosa mi aspetta, ma spero di poter arrivare fresco al match. Siamo alle semifinali, è il momento di alzare l'asticella ancora di più".