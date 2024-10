Djokovic abbraccia Federer a Shanghai: la frase a sorpresa dello svizzero

La frase di Federer tra mille sorrisi

Il 43enne Federer, nel momento in cui ha incontrato il 37enne Djokovic, è sbottato sorridendo con un "Hey! Old man!" (ovvero "Hey, vecchio uomo"), mentre il serbo lo ha abbracciato. I due miti del tennis mondiale sono rimasti a chiacchierare per un po', sotto lo sguardo ammirato di appassionati e addetti ai lavori. Federer ha presentato a Djokovic Eason Chan, suo compagno di doppio, ha scambiato qualche parola con il serbo e poi si è diretto in campo per firmare autografi e giocare il suo match di esibizione.