Sinner, Djokovic accende la finale: "Non sono io il favorito..."

Per l'ottava volta in carriera Djokovic sfiderà Sinner e stavolta varrà il titolo a Shanghai, il 100° se Nole dovesse trionfare e battere il numero uno al mondo. E infatti il serbo in conferenza ha dichiarato:"È sempre speciale raggiungere una finale. Sembra che il destino voglia che io combatta per il 100° titolo in Cina, in un posto dove ho avuto grande successo in passato e dove ricevo un enorme supporto". Uno stimolo in più per provare a battere Sinner.

Djokovic e la sfida con Sinner

Djokovic, proprio in relazione alla super sfida con Jannik, ha aggiunto: "Non condividerò con voi i miei piani. È il migliore giocatore al mondo attualmente. Negli ultimi 12 mesi ha espresso un tennis incredibile ed è stato sempre costante. È il giocatore da battere in questo momento, soprattutto sul cemento. Lui conosce il mio gioco. Non ci affrontiamo dagli Australian Open. Ci vorrà il mio miglior livello per vincere".

Djokovic: "Non sono il favorito"

Djokovic, in conclusione, ha anche ammesso di non essere il favorito contro il miglior tennista del mondo: "Spero di farcela. Non sarò il favorito, ma spero di essere abbastanza fresco fisicamente per lottare contro di lui. Sarà un match lungo, l'incontro più duro del torneo per me e devo essere pronto".