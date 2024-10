Sorpresa, c’è Alcaraz dietro il box di Sinner: lo aspetta per prendere l’aereo?

C'è anche Carlos Alcaraz nel folto pubblico accorso per la finale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Lo spagnolo, eliminato ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai da Tomas Machac, non ha ancora lasciato la cina. Per lui, stavolta, solo un posto da spettatore nell'atto conclusivo del torneo, in attesa del prossimo appuntamento che lo vedrà protagonista assieme proprio a Sinner e Djokovic in Arabia Saudita tra pochi giorni per il Six King Slam. Alcaraz non è l'unico spettatore "illustre" della finalissima: accanto a lui c'è anche Roger Federer, sceso in campo per un'esibizione nei giorni scorsi e già presente sugli spalti nei giorni scorsi.