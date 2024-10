Calendario Sinner, quando torna in campo: ecco le date dei prossimi tornei

Dove giocherà il prossimo torneo Jannik Sinner? Dopo aver vinto il Masters 1000 di Shanghai , l'altoatesino ha ulteriormente consolidato la sua posizione in testa al ranking Atp, che già da ieri era sicuro di mantenere per tutto il 2024. Non finirà in Cina, però, l'anno agonistico del classe 2001, atteso nei prossimi due mesi a diversi impegni individuali ma anche di squadra, con le finali di Coppa Davis in programma a Malaga dove l'Italia proverà a difendere il titolo conquistato l'anno scorso.

Dove giocherà Sinner

Il prossimo appuntamento nella programmazione di Sinner è il Six King Slam, torneo d'esibizione in programma in Arabia Saudita, a cui parteciperanno anche Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e Rafael Nadal. Si torna poi in Europa, per affrontare il Masters 1000 di Parigi Bercy dal 26 ottobre al 3 novembre. Dal 10 al 17 novembre, Jannik tenterà l'assalto alle Atp Finals di Torino, dove un anno fa si era fermato in finale contro Djokovic. Gran finale a Malaga per le già citate finali di Coppa Davis, che vedono il gruppo italiano scendere in campo da campione in carica.