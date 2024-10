Djokovic e le parole da brividi a Federer davanti a Sinner: "So che tu..."

Campioni in campo e sugli spalti. La lista di nomi illustri del tennis mondiale accorsi allo Stadium Court di Shanghai fa invidia anche ai palcoscenici più importanti. Non solo Jannik Sinner e Novak Djokovic, protagonisti della finale del Masters 1000 vinta dall'altoatesino. Sugli spalti, a seguire l'ultimo atto, anche il numero due del mondo Carlos Alcaraz e soprattutto Roger Federer. L'ex campione svizzero è volato in Cina per giocare un'esibizione e seguire le fasi conclusive del torneo. Già negli scorsi giorni era stato protagonista di alcuni siparietti durante i match del tabellone principale, oltre a essere omaggiato dai tanti ex colleghi tra cui lo stesso Djokovic.