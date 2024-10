Sinner e il segreto per battere Djokovic: "Ho vinto perché...."

Jannik Sinner descrive quella con Novak Djokovic come "una delle sfide più difficili del circuito". Una dura prova superata alla grande dall'altoatesino, vincitore della finale del Masters 1000 di Shanghai e protagonista del quarto successo sul serbo su otto partite giocate. Ma c'è di più, perché queste quattro vittorie sono arrivate tutte negli ultimi cinque confronti: "Il segreto? Non so se ce ne sia uno - spiega Sinner dopo la vittoria -. Lui non ha debolezze. Forse ho saputo sfruttare bene le poche chance che mi ha dato. E' una leggenda del nostro sport, è dura giocare contro di lui".

Quanti campioni a Shanghai Poi, nel corso della premiazione, un omaggio a Djokovic ma anche a due spettatori illustri come Roger Federer e Carlos Alcaraz: "Voglio sottolineare prima di tutto il livello di gioco mostrato da Nole in questa settimana. E' bello avere tre leggende sugli spalti e in campo - afferma rivolgendosi ai colleghi presenti -. Conto di tornare il prossimo anno per difendere il titolo".

L'asciugamano "magico" Durante l'incontro, Sinner ha accusato alcuni dolori alla testa chiedendo l'aiuto del team. Pronto l'intervento di Ulises Badio, fisioterapista di Jannik ed ex membro del team di Djokovic. Il segreto per far riprendere così rapidamente l'altoatesino pare sia stato quello che i telecronisti di Sky Sport hanno definito il "panno miracoloso". Una mossa che ha dato i suoi frutti, visto il risultato finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA