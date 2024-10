Kyrgios, duro attacco a Sinner dopo la vittoria su Djokovic: "Ridicolo..."

Nuova polemica di Nick Kyrgios contro Jannik Sinner . A poche ore dal trionfo dell'altoatesino nel Masters 1000 di Shanghai , l'australiano è tornato all'attacco sui social, dove già a più riprese si era espresso sull'attuale numero uno del ranking. In passato, il classe 1995 aveva anche commentato una foto di Sinner con la fidanzata Anna Kalinskaya , con la quale aveva avuto una relazione in passato.

L'attacco di Kyrgios

Kyrgios ha commentato su "X" il post di un altro account che scrive: "Ogni giocatore battuto da Sinner sta pensando la stessa cosa: 'Questo s*****o non dovrebbe essere nemmeno in campo in questo momento'". Sotto al tweet, ecco la risposta del tennista australiano: "Sì, ridicolo".