Sinner: "Ho un problema alla testa". E il fisioterapista usa un "panno magico"

L'asciugamano "magico"

A trovare il rimedio è stato Ulises Badio, da poche settimane fisioterapista di Sinner ed ex membro del team di Djokovic, così come il preparatore Marco Panichi. Il segreto è stato un asciugamano definito "magico" dai telecronisti di Sky Sport. Una mossa rivelatasi vincente: da quel momento Jannik ha ripreso a ritmi altissimi, vincendo il tiebreak e dominando il secondo set, che lo ha portato a conquistare il terzo Masters 1000 in stagione.