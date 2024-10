Berrettini diretta Atp Stoccolma: Darderi battuto in due set. Tennis LIVE

STOCCOLMA (SVEZIA) - Il d erby azzurro al primo turno del torneo Atp 250 di Stoccolma si chiude con la vittoria in due set di Matteo Berrettini . Sul cemento svedese il tennista romano, numero 42 del ranking, supera Luciano Darderi , 44° giocatore della classifica mondiale, e vola così agli ottavi di finale dove sfiderà lo svizzero Stricker. Segui la partita in diretta .

21:02

Berrettini domina e vola agli ottavi

È servita solo un'ora e 15 minuti di gioco a Berrettini per prendersi il derby azzurro, chiudendo con un'incredibile 89% di punti raccolti con la prima palla.

20:50

+++ Berrettini batte Darderi e vola agli ottavi! +++

Tutto facile per Berrettini, che chiude con un servizio a zero e batte Darderi in due set (6-4, 6-3). Il tennista romano vola agli ottavi, dove sfiderà lo svizzero Stricker.

20:47

Berrettini-Darderi: 5-3

Non molla l'italoargentino, ma ora Berrettini servirà per chiudere l'incontro.

20:45

Berrettini-Darderi: 5-2

Entrambi gli azzurri conservano la battuta, con Berrettini ora ad un passo dal chiudere il match. Darderi va al servizio per restare in partita.

20:37

Match interrotto per problemi alla rete

Diversi minuti d'attesa per il distacco del gancio che tiene ancorata la rete alla superficie. Si cerca di risolvere il problema in campo, mentre il match è momentaneamente interrotto.

20:31

Berrettini-Darderi: 4-1

Ancora avanti Berrettini, che viaggia spedito verso il prossimo turno del torneo.

20:26

Berrettini-Darderi: 3-1

Ci prova l'italoargentino, che stavolta evita il break e tiene il servizio. Serve però un controbreak per tornare in partita.

20:22

Berrettini-Darderi: 3-0

Berrettini conferma il break e il vantaggio, portandosi sul 3-0.

20:20

Break Berrettini! Ora 2-0 su Darderi

Berrettini continua a dominare e trova subito anche il break nel secondo set, per portarsi avanti e mettere una seria ipoteca sulla sfida.

20:16

Berrettini-Darderi: 1-0

Parte di nuovo forte Berrettini, tenendo il servizio e portandosi a quota otto ace.

20:10

Berrettini vince il primo set!

Game perfetto di Berrettini, che trova il break e si prende il primo set per 6-4. Sfida molto intensa che riprenderà tra poco con il secondo set.

20:06

Berrettini-Darderi: 5-4

Il tennista romano arriva a quota sette ace e con un break potrebbe chiudere il set.

20:01

Berrettini-Darderi: 4-4

Si difende bene l'italoargentino, ristabilendo la parità. Primo set molto intenso e che sta regalando spettacolo.

19:57

Berrettini-Darderi: 4-3

Torna avanti Berrettini, chiudendo con il quarto ace della sua partita.

19:53

Subito controbreak Berrettini! Ora 3-3

Non si fa attendere la risposta di Berrettini, che trova subito il controbreak e ristabilisce la parità. Si riparte dal 3-3 con il tennista romano alla battuta.

19:49

Break Darderi! Ora 3-2 su Berrettini

A sorpresa, quando sembrava che Berrettini stesse dominando nei suoi turni di servizio, Darderi trova il break che lo porta in vantaggio!

19:46

Berrettini-Darderi: 2-2

Scambio prolungato tra i due azzurri, ma l'italoargentino riesce a difendersi nuovamente anche se con qualche difficoltà.

19:42

Berrettini-Darderi: 2-1

Secondo servizio a zero e secondo ace del tennista romano, dominante come al solito dal servizio.

19:37

Berrettini-Darderi: 1-1

L'italoargentino si difende e si riporta in parità.

19:34

Berrettini-Darderi: 1-0

Servizio a zero per il tennista romano, che parte forte e si porta avanti.

19:32

Berrettini-Darderi: si parte!

Inizia la sfida tra Darderi e Berrettini con quest'ultimo al servizio.

19:30

Berrettini-Darderi, prima sfida in assoluto

Non ci sono precedenti tra i due azzurri, che stanno per sfidarsi per la prima volta in carriera.

19:24

Berrettini e Darderi in campo

Applausi del pubblico per l'arrivo in campo di Berrettini e Darderi: ora il riscaldamento pre-partita e poi si comincia.

19:15

Stoccolma, tocca a Berrettini e Darderi!

Finisce il match tra Griekspoor e Kotov (vittoria in due set dell'olandese), spazio dunque all'ultimo match della giornata: il derby azzurro tra Berrettini e Darderi!

19:00

Sinner, l'incredibile video della partenza

E intanto sui social diventano virali le immagini della standing ovation per Jannik a Shanghai. Con tanto di busta speciale in mano. LEGGI TUTTO

18:45

Berrettini-Darderi in campo dopo Griekspoor-Kotov

I due azzurri aspettano la fine della sfida tra Griekspoor e Kotov (al momento ancora al primo set sul punteggio di 4-3) per scendere in campo.

18:30

Atp Stoccolma, Sonego vola agli ottavi

Intanto ha vinto all'esordio Lorenzo Sonego, che si è imposto sull'elvetico Marc Andrea Huesler, numero 152 Atp, in due set con il punteggio 7-6 (1), 7-5 in un'ora e 52 di gioco. Agli ottavi l'azzurro se la vedrà contro Casper Ruud, seconda testa di serie del torneo.

18:18

Berrettini-Darderi, derby azzurro al primo turno

Subito sfida tra i due azzurri al primo turno dell'Atp 250 di Stoccolma. Chi vincerà tra Berrettini e Darderi sfiderà lo svizzero Stricker agli ottavi di finale.

18:10

Berrettini in campo a Stoccolma: quando gioca

Dopo l'uscita al secondo turno a Shanghai, l'ex numero 6 del mondo riparte dalla Svezia: ecco il programma e i suoi avversari. LEGGI TUTTO

Stoccolma