Darderi troppo potente, partita sospesa per qualche minuto: la reazione di Berrettini

Matteo Berrettini ha sconfitto Luciano Darderi con il punteggio di 6-4 6-3 nel match di primo turno dell'Atp 250 di Stoccolma in un derby azzurro che ha regalato al romano la sfida contro lo svizzero Dominic Stricker. Matteo si è aggiudicato il primo set dopo aver recuperato un break di svantaggio e poi ha sfruttato il servizio strappato all'italo-argentino nel secondo game per gestire il risultato nel secondo parziale e chiudere la partita. Proprio durante il secondo set il match è stato interrotto per qualche minuto a causa di un problema con la rete.