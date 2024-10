Bertolucci paragona Sinner a tre miti dello sport: "Gli manca solo una cosa"

Con il successo in finale su Novak Djokovic, Jannik Sinner si è incoronato campione del Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno al mondo, certo di chiudere la stagione in vetta alla classifica mondiale proprio grazie a questo risultato, ha conquistato la sessantacinquesima vittoria del suo 2024 e messo in bacheca il settimo titolo dell'anno tra cui due Slam con i trionfi agli Australian Open e agli US Open.