Sinner, la previsione di Binaghi su Jannik e Djokovic: "Sarà un'impresa"

Jannik Sinner si prepara a fare il suo esordio nel Six Kings Slam , dove disputerà i quarti di finale contro Daniil Medvedev . Il numero uno al mondo è reduce dal diciassettesimo titolo in carriera conquistato al Masters 1000 di Shanghai , dove si è imposto nell'ultimo atto con Novak Djokovic con il punteggio di 7-6(4) 6-3. Una vittoria che suona come un cambio della guardia definitivo con il 24 volte campione Slam, che ha perso le ultime tre sfide disputate contro il campione azzurro, le ultime due senza arrivare nemmeno a palla break.

Binaghi, il commento su Sinner

Della recente vittoria di Sinner su Djokovic, ha parlato anche il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha dichiarato: "Ho visto un grande Sinner, che ha dominato e gestito con grande consapevolezza, la consapevolezza di chi sa di essere oggi il più forte al mondo, quello che è stato il più grande giocatore della storia del tennis mondiale, Novak Djokovic. Ragionavo sul fatto di come siano cambiate le cose in un anno, prima battere il serbo era un'impresa memorabile, mentre stavolta ero sicuro che vincesse. D'ora in poi per lui sarà un'impresa battere Jannik".