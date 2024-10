Veleno Canè: "Sinner aiutato sul caso doping? È una bugia! Alcaraz al suo posto sarebbe crollato"

Canè: "Se fosse successo a Djokovic e Alcaraz..."

"Innanzitutto, io sono dalla parte di Sinner a prescindere perché è un grandissimo professionista e mi spiace per lui per questa situazione - le parole di Canè -. È un discorso molto delicato e non sono certo io quello che può dare delle risposte, ma solo esprimere un parere. Ci sono i tribunali per questo e c’è un’indagine in corso. Quello che si sta facendo, chiedendo ai vari giocatori e facendo nomi e non di quelli che possono rispondere, sembra un ping pong e questo gioco non serve a nessuno. Serve solo ad alimentare il discorso perché il numero uno del mondo fa ovviamente notizia molto più del numero 1000 e questo va bene anche ai giornali". L'ex numero 26 del mondo ha anche sottolineato: "Considerato quello che sta passando a livello mentale, quello che dicono su di lui, non è stato aiutato. È molto forte mentalmente e lo sta dimostrando. Metterei i giocatori più forti della storia a livello di testa e tutti insieme non avrebbero la testa di Sinner. Se fosse capitato ad altri giocatori a mio parere come Alcaraz, Djokovic, ne sarebbero usciti molto male rispetto a lui e invece Jannik ha reagito da grande campione qual è".