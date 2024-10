Berrettini già fuori a Stoccolma: a sorpresa Stricker passa ai quarti

Si ferma dopo due incontri l'avventura di Matteo Berrettini all' Atp di Stoccolma . Dopo la vittoria su Luciano Darderi all'esordio, il tennista romano cede a Dominic Stricker nel match degli ottavi di finale, chiudendo alla seconda partita il cammino nel torneo com'era successo al Masters 1000 di Shanghai. Lo svizzero si impone infatti in due set con il punteggio di 7-6(6) 6-4 in un'ora e 49 minut i. Quella di oggi è la prima sconfitta dell'anno per Berrettini con un giocatore di classifica peggiore rispetto alla sua .

La partita

Dopo un primo set tirato, in cui l'unica palla break capita all'elvetico ma non viene sfruttata, si arriva a un tiebreak altrettanto equilibrato, che Stricker porta a casa grazie a un'ottima seconda parte. Berrettini sembra più pericoloso in risposta nel secondo parziale, ma nessuna delle cinque palle break viene capitalizzata dall'azzurro. Così, nel decimo game e sul servizio del suo avversario, Stricker ne approfitta strappando la battuta a Matteo e chiudendo la sfida. Nell'ultima parte della stagione, Berrettini dovrà ora rincorrere quell'ingresso tra i primi 32 del ranking che gli consegnerebbe un posto come testa di serie agli Australian Open. Tra gli italiani in tabellone rimane solo Lorenzo Sonego, impegnato nel tardo pomeriggio contro Casper Ruud