Sinner-Djokovic, Six Kings Slam: dove vederla in tv, orario e quando si gioca

Dopo aver vinto all'esordio contro Medvedev , steso in due rapidi set, Jannik Sinner si prepara al secondo incontro del Six Kings Slam . Di fronte, nella semifinale del torneo d'esibizione a Riyadh, ci sarà Novak Djokovic , che inizierà l'evento direttamente dal penultimo atto. I due tornano quindi ad affrontarsi a meno di una settimana dalla finale del Masters 1000 di Shanghai, vinta dall'altoatesino.

Sinner-Djokovic, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Djokovic, valevole per i quarti di finale del Six Kings Slam, si disputerà giovedì 17 ottobre a partire dalle ore 18:30.

Sinner-Djokovic, i precedenti

Con il successo ottenuto nella finale del Masters 1000 di Shanghai, Sinner ha pareggiato il conto dei precedenti con Djokovic sul 4-4. Un dato che risalta ancora di più è lo storico degli ultimi cinque incontri tra i due, che hanno visto il serbo trionfare solo nell'atto conclusivo delle ATP Finals 2023 a Torino, mentre Sinner prima di vincere in Cina si era imposto nel Round Robin delle Finals, in Coppa Davis e agli Australian Open.

Sinner-Djokovic, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Djokovic a Riyadh sarà trasmesso da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento e anche da Supertennis e DAZN. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

Six Kings Slam, il montepremi

Per la partecipazione al torneo verrà garantita una cifra pari a circa 1,5 milioni di dollari (circa 1,36 milioni di euro) a ogni giocatore. Il premio destinato al vincitore è invece fissato a 6 milioni di dollari, ovvero poco meno di 5 milioni e mezzo di euro, quasi il doppio dei 3,6 milioni di dollari incassati dal campione degli US Open.