Medvedev furioso durante la sfida con Sinner: sbaglia tutto e spacca la racchetta

Il fatto che si tratti di un'esibizione non placa la furia di Daniil Medvedev. Durante il match del Six Kings Slam contro Jannik Sinner, il russo perde più volte la pazienza dopo alcuni punti persi. Il primo set va via veloce, conquistato dall'altoatesino con il punteggio di 6-0. E' nel secondo parziale, però, che il classe 1996 dà via al suo "show". Prima un servizio da sotto, applaudito dal pubblico di Riyadh, poi la rabbia per un punto perso al servizio, che gli costa il break in favore di Sinner.