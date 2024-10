Sinner, finale Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner è in finale al Six Kings Slam . Dopo aver dominato la sfida di esordio contro Daniil Medvedev , il numero uno al mondo si è imposto su Novak Djokovic con il punteggio di 6-2 6-7(0) 6-4 a pochi giorni dalla finale vinta proprio contro il serbo al Masters 1000 di Shanghai , che gli ha regalato il settimo titolo della stagione. Per il campione azzurro si tratta della quarta vittoria consecutiva contro il 24 volte vincitore Slam. Nell'ultimo atto del la ricchissima esibizione in programma fino al 19 ottobre a Riyadh , in Arabia Saudita, Sinner affronterà il vincitore del derby spagnolo tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz .

Sinner in finale, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e il vincitore della sfida tra Nadal e Alcaraz, valevole per la finale del Six Kings Slam, si disputerà sabato 19 ottobre a partire dalle ore 20:00.

Sinner in finale, i precedenti

Sono dieci i precedenti tra Sinner e Alcaraz a livello di circuito maggiore, con lo spagnolo avanti 6-4 nel conto dei confronti diretti. Il tennista di Murcia ha vinto l'ultimo incrocio, andato in scena in occasione della finale dell'Atp 500 di Pechino, con il punteggio di 6-7(6) 6-3 7-6(3). Contro Nadal sono tre i precedenti per il numero uno al mondo, che non ha mai vinto: l'ultima sfida si è disputata agli ottavi di finale del Roland Garros 2021, quando Rafa si impose per 7-5 6-3 6-0.

Sinner in finale, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e il vincitore della sfida tra Nadal e Alcaraz a Riyadh sarà trasmesso da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento e anche da Supertennis e DAZN. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

Six Kings Slam, il montepremi

Per la partecipazione al torneo verrà garantita una cifra pari a circa 1,5 milioni di dollari (circa 1,36 milioni di euro) a ogni giocatore. Il premio destinato al vincitore è invece fissato a 6 milioni di dollari, ovvero poco meno di 5 milioni e mezzo di euro, quasi il doppio dei 3,6 milioni di dollari incassati dal campione degli US Open.