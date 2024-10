Sinner è una macchina: dopo la vittoria su Djokovic gesto da vero campione

Al termine di una battaglia da campioni, che ben poco c'entrava con un'esibizione, almeno per il livello di agonismo in campo, Jannik Sinner si è imposto su Novak Djokovic con il punteggio di 6-2 6-7(0) 6-4 dopo 2 ore e 27 minuti di gioco. Il numero uno al mondo ha così conquistato l'accesso alla finale del Six Kings Slam, nonostante non siano mancate per lui le difficoltà anche dal punto di vista di fisico. "È stata una bella partita, durissima, abbiamo provato a giocare ogni punto dando il massimo, forse abbiamo commesso qualche errore di troppo nel finale - ha detto infatti Sinner al termine del match -. Ma sia io che Novak abbiamo dato il massimo. Vedremo quello che succederà sabato, ma so che comunque vada sarà una partita molto divertente".