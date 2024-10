Djokovic inedito dopo aver perso contro Sinner: "Ritirarmi? Mi dispiace..."

Per la terza volta in stagione, la quarta consecutiva, Novak Djokovic si è arreso a Jannik Sinner . Il campione serbo si è arreso nella semifinale del Six Kings Slam al numero uno del mondo nonostante abbia messo in mostra una delle migliori prestazioni della sua stagione e sabato giocherà la finale per il terzo e quarto posto contro il rivale di sempre Rafael Nadal , in quella che sarà la sfida numero 61 tra i due tennisti più titolati nella storia a livello Major. Una partita dal gusto dolecamaro: sarà infatti l'ultimo confronto tra Nole e Rafa, dopo che lo spagnolo ha annunciato il suo ritiro al termine del 2024. Sebbene Djokovic non abbia invece ancora annunciato una data, anche la sua carriera è sulla via del tramonto: in una recente intervista il serbo ha parlato del suo futuro.

Djokovic: "Non è facile trovare una motivazione"

"Voglio lasciare un’eredità che sopravviva. Naturalmente sono orgoglioso dei risultati raggiunti a livello globale, ma vorrei che la mia eredità principale fosse quella di ispirare i giovani a condurre una vita più sana attraverso le attività, lo sport, la consapevolezza di ciò che fanno e ovviamente, se posso, incoraggiandoli a prendere una racchetta e giocare a tennis - le parole di Djokovic -. Mi piacerebbe che ci fossero più tennisti perché è uno sport bellissimo che può portare cose positive nella vita. Ti permette di vedere il mondo, cosa che non tutti gli sport ti permettono di fare. Se non fosse stato per il tennis non avrei mai visto così tanto mondo in vita mia. Ma è come un cerchio, perché ho visto così tanto del mondo che voglio tornare nel mio paese, nella mia regione, perché mi manca. Mi sono innamorato del tennis quando ho visto la finale di Wimbledon in televisione con Pete Sampras nel 1992". Il 24 volte campione Slam, che ha completato il suo palmaers con la medaglia d'oro conquistata ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha parlato del suo ritiro - La domanda è legittima. Nel profondo sento di avere ancora altri Slam da vincere. Ciò che ancora mi spinge a competere, soprattutto negli Slam, è la sensazione di poter essere un candidato per vincerli. E anche per il mio paese. Adoro giocare in Coppa Davis per la Serbia. Quando devo motivarmi, le questioni sono due: una è continuare a credere di avere le capacità per continuare a lottare per i Major e vincerlei. E secondo: il tennis è ancora la mia più grande piattaforma per fare altre cose che mi interessano e condividere i messaggi che mi interessano, siano essi legati al tennis, alla società, a un business che ho, qualcosa che costruisce seriamente la mia eredità, il mio marchio. Alcuni pensano che devo ritirarmi dal tennis perché sono al top: “Hai vinto l’oro, hai vinto tutto, dimmi addio”. Alcuni pensano che dovrei continuare finché continuo a pensare che posso essere il favorito per uno Slam. Penso più a quelli. Forse cambierò idea, non lo so. Per ora sento di voler continuare. Quanto ancora? Viaggiare e trovare motivazione sta diventando sempre più difficile per me. Non è facile. E meno con i bambini. Non voglio stare lontano da casa così a lungo, ma ho ancora la spinta. Quindi mi dispiace per coloro che vogliono che io vada in pensione, perché dovranno vedermi ancora per un po'".