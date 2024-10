Nadal avvisa Sinner e Alcaraz: "Difficile restare al top, stiano lontani da..."

Le sconfitte di Nadal e Djokovic subite rispettivamente contro Alcaraz e Sinner al Six Kings Slam sono suonate a tutti come un doppio passaggio di consegne. Carlos e Jannik si scontreranno in finale nel torneo-esibizione in Arabia. Già, in finale, come accadeva un tempo a Rafa e Nole quando erano loro a dominare, insieme a Federer, in ogni parte del mondo. Ormai però il tennis vive il binomio Alcaraz-Sinner: "Siamo in buone mani, Jannik e Carlos sono due persone fantastiche e naturalmente hanno un grande futuro davanti a loro, speriamo che entrambi riescano a stare lontani dagli infortuni e a continuare a costruire questa bella rivalità tra loro". ha dichiarato Nadal nella conferenza post match con Alcaraz.