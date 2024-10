Nadal-Djokovic, Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Rafael Nadal e Novak Djokovic: atto numero 61. Con ogni probabilità l'ultima sfida della rivalità tra i due tennisti più vincenti a livello Major della storia del tennis. Ad aprire il programma della giornata conclusiva del Six Kings Slam, l'esibizione in corso di svolgimento a Riyadh, in Arabia Saudita, sarà la sfida tra il serbo e lo spagnolo, che si disputerà sabato a partire dalle ore 18:30. Al ritorno in campo dopo aver annunciato il ritiro al termine della stagione, Rafa non ha sfigurato pur arrendendosi nel derby con Carlos Alcaraz, così come Nole che si è arreso a Jannik Sinner solamente al terzo set.