Ruud attacca il Six Kings Slam: "Il tennis in Arabia? Sappiamo come funziona..."

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno stasera per la finale del Six Kings Slam, il torneo esibizione in corso di svolgimento in Arabia Saudita e che ha visto anche la partecipazione di campioni come Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune. Tra gli assenti c'era Casper Ruud, impegnato in un torneo a Stoccolma. "Non ho ricevuto un'offerta dal Six Kings Slam, ma ne ho già avute altre e ho scelto di non andare", ha dichiarato.