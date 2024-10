Quanto ha guadagnato Sinner con il titolo al Six Kings Slam: la cifra è mai vista!

Jannik Sinner è il campione del Six Kings Slam. Il numero uno al mondo ha battuto per la prima volta in stagione, dopo tre sconfitte, Carlos Alcaraz, imponendosi in rimonta con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-3. Dopo il successo all'esordio contro Daniil Medvedev e la vittoria in semifinale su Novak Djokovic, il campione azzurro si è tolto una grande soddisfazione, diventando il "Re" dell'esibizione di Riyadh.