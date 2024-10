Djokovic, la frase da brividi a Nadal sotto rete dopo la vittoria al Six Kings Slam: Rafa si emoziona

ROMA - Fotografie da Riyad: Djokovic abbraccia Nadal sotto rete dopo averlo battuto 2-0 e aver centrato il terzo posto del Six Kings Slam. Non un semplice saluto, veloce, come spesso fanno i tennisti, ma un momento toccante, vero, condito da una frase: “É stato un onore, Rafa. Un onore incredibile giocare con te, è un giorno molto emozionante per me”. Il campione spagnolo si commuove: ha appena giocato quella che potrebbe essere la sua ultima partita in singolare della sua gloriosa carriera. Quelle poche parole hanno racchiuso tutta l’intensità e il rispetto reciproco che hanno caratterizzato la loro rivalità negli ultimi quindici anni. Una rivalità fatta di battaglie epiche, colpi mozzafiato e vittorie memorabili, ma soprattutto, di un’ammirazione reciproca che ha sempre prevalso su ogni sfida in campo.