Berrettini e Cobolli diretta Atp Vienna: segui i match di tennis oggi LIVE

VIENNA (Austria) - Scatta l'Atp di Vienna e due italiani scendono oggi in campo per il primo turno del torneo. Prima tocca a Flavio Cobolli, reduce dalla pesante sconfitta contro Djokovic in Cina, che affronterà lo spagnolo Davidovich Fokina. Poi il big match vede Matteo Berrettini misurarsi con l’ungherese Marton Fucsovics, ritornato in attività da pochi giorni dopo il periodo di stop a causa dell’infortunio rimediato agli Us Open. Segui le partite in diretta...