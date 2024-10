Nadal: "Sinner e Alcaraz? Non avranno rivali finché...". Poi la battuta su Djokovic

ROMA - Dopo aver annunciato il ritiro e in attesa dell' ultimo ballo nelle Finals di Coppa Davis a Malaga, Rafa Nadal si è 'confessato' alla stampa spagnola al termine del Six Kings Slam di Ryiad parlando del suo lungo viaggio nel tennis, della rivalità con Roger Federer e Novak Djokovic ma anche dei 'fenomeni' del presente e del futuro, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz .

Nadal, le parole su Sinner e Alcaraz

"Hanno la possibilità di avere una carriera lunga, ricca di successi - ha detto lo spagnolo in una intervista a 'As' parlando dell'azzurro numero uno del mondo e del suo connazionale -. Loro due sono al di sopra di tutti gli altri, non vedo un rivale che possa metterli in ombra. Un giorno, ovviamente, ci saranno molti bravi giocatori ma nel medio termine, senza infortuni, non c’è nessuno che possa fare loro una vera concorrenza". La nuova era del tennis dunque, secondo Nadal, sarà quella di Sinner e Alcaraz: "Si entra in un’altra epoca quando arrivano giocatori come Carlos, che ha conquistato quattro Slam, o come Jannik che na vinti due".

Nadal e la battuta su Djokovic

Nadal ha poi scherzato con Djokovic, l'unico dei 'Big Three' che continuerà a giocare: "Dopo il ritiro di Federer e ora con il mio, non ci saranno più i suoi due grandi rivali e penso che avrà un piccolo esaurimento nervoso che lo porterà a lasciare". Poi, tornando serio, Nadal si esprime così sul serbo: "Se in buona salute Novak è abbastanza bravo da restare competitivo ai massimi livelli e puntare a vincere i tornei più grandi. Finché sarà felice andrà avanti".