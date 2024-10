Shapovalov contro le nuove regole del tennis: "È veramente triste"

Cambiano le regole sul rapporto tra allenatore e giocatore nel tennis . Da gennaio 2025, come stabilito nell'assemblea dell'Itf a Hong Kong, sarà consentita la comunicazione tra giocatore e allenatore durante gli incontri di tutti i tornei. Una svolta radicale in una disciplina dove questa pratica era fortemente limitata. Nel fronte dei contrari alle modifiche del regolamento c'è anche Denis Shapovalov . Il tennista canadese, che poche ore prima si era espresso anche sul caso Sinner-Wada , ha detto la sua sui social riguardo alle nuove norme sul coaching.

Le parole di Shapovalov

"Non solo come tennista, ma anche come appassionato di questo sport, è triste vedere queste nuove regole sul coaching - si legge in un post pubblicato dal canadese su "X" -. Il tennis è speciale perché sei solo in campo. Perché state cercando di cambiare la bellezza di questo gioco?".