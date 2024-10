Atp Vienna, a Musetti il derby con Sonego. Darderi regola Thiem. Rivivi il LIVE

VIENNA (AUSTRIA) - Tutto facile per Lorenzo Musetti, che nel primo turno dell'Atp di Vienna, risolve in scioltezza il derby con Lorenzo Sonego, liquidato in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. Avanti anche Luciano Darderi, che regola per 7-6. 6-2, l'austriaco Dominic Thiem, che era al suo ultimo incontro da professionista e che ha voluto chiudere in casa, omaggiato dal "Danke Dominic" apparso sul ledwall del centrale di Vienna. Rivivi il racconto dei due match e tutti gli aggiornamenti...