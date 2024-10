Djokovic, Finals a Torino a rischio: Sinner e altri tre sicuri, ecco la situazione

Si restringe sempre più il campo dei candidati per partecipare alle Atp Finals. Nelle ultime ore, anche Daniil Medvedev ha strappato il pass per il torneo che andrà in scena a Torino, aggiungendosi ai già qualificati Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev . Il 50% dei posti disponibili (quattro su otto) è quindi già occupato. La vera notizia, però, è che a Torino potrebbe non arrivare Novak Djokovic . Dopo il forfait al Masters 1000 di Parigi Bercy , la possibilità di non vedere il serbo all'Inalpi Arena è diventata sempre più concreta, ma tanto dipenderà anche dai suoi avversari in classifica. Ecco quindi i possibili scenari nella Race.

Race to Turin: la situazione

Al momento il quinto posto nella Race è occupato da Taylor Fritz a 4.290 punti, che a Bercy dovrebbe assicurarsi il suo posto alle Finals. Appena dietro c'è Novak Djokovic a 3.910, il quale però non difenderà il titolo del 2023 a Parigi. Non è però segreto che gli obiettivi del serbo, almeno a detta sua, siano cambiati: "Non inseguo le Atp Finals, non inseguo la classifica - ha detto di recente -. Per quanto mi riguarda, ho chiuso con quei tornei per la mia carriera. Le mie priorità principali sono giocare per la mia nazionale e gli Slam". Dietro a Djokovic ecco Casper Ruuda 3.845 punti e Andrey Rublev a 3.670. Al momento sono loro due i primi indiziati al sorpasso su Djokovic, che rimarrebbe però dentro gli otto per Torino. Subito dietro, però, sono pronti a sgomitare Alex de Minaur a 3.405 punti e Tommy Paul a 3.135. Entrambi sono iscritti a Parigi, dove un buon torneo potrebbe garantire almeno a uno dei due la prima, storica partecipazione alle Finals.