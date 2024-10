Rivoluzione nel tennis dal 2025, via libera al coaching in tutti i tornei: cosa cambia

La notizia, sebbene attesa, porta una rivoluzione nel tennis : l'ITF, dopo la sperimentazione negli Slam, ha annunciato che dal 1° gennaio 2025 sarà consentito il coaching in tutti i tornei. Gli allenatori, dunque, potranno fornire consulenze tecniche e psicologiche ai propri giocatori. Questa decisione, presa durante l'assemblea generale annuale dell'ITF, mira a "rendere il tennis più equo e, potenzialmente, più coinvolgente" anche a livello di settore giovanile.

Coaching nel tennis, cosa si può fare

Sarà consentito il coaching da fuori campo in tutti gli eventi. Negli eventi a squadre, il capitano in campo potrà fornire coaching secondo delle regole. Il nuovo regolamento sul coaching si basa su tre punti. Il primo: è permesso tra i punti e durante i cambi di campo, mai durante il gioco. Il secondo: la comunicazione potrà essere verbale (se allenatore e giocatore sono sullo stesso lato del campo) o attraverso segnali. Il terzo: dovrà essere breve e discreto, tranne durante le pause di gioco.

Polemiche

Non mancano atleti che si sono schierati contro queste novità. In prima linea ci sono Shapovalov e Fritz. L'americano via social ha scritto chiaro e tondo: "Dobbiamo smettere di rovinare l'aspetto mentale/strategico dello sport uno contro uno". Sarà contento il suo allenatore?