Roddick duro sul Six Kings Slam: "Esibizione senza fascino"

Roddick durissimo contro il Six King Slam

Il vincitore degli Us Open nel 2003 ha parlato del torneo nell'ultimo episodio del suo podcast "Served with Andy Roddick", criticando la struttura del torneo e i premi in denaro: "Non invidio mai nessuno per le sue scelte, quando qualcuno paga quella somma di denaro tu devi andare a ballare anche in modo imbarazzante. Il tutto sembrava completamente innaturale, sembrava semplicemente strano. Io non ne avevo alcun interesse. Sembrava un'esibizione ma senza il fascino della Laver Cup in cui vedi le interazioni di giocatori e leggende. È più facile pagare a Jannik Sinner 6 milioni di dollari quando non sei responsabile di altri 122 giocatori, più doppi e altre variabili. Qui c'è solo un campo, non un milione di campi da gestire e programmare. Non ci sono spese ed è un budget di marketing per un governo. È fantastico solo per loro e per i giocatori".