Berrettini diretta Atp Vienna: al romano il primo set con Tiafoe. Tennis LIVE

VIENNA (AUSTRIA) - Dopo il derby vinto ieri da Lorenzo Musetti contro Lorenzo Sonego e il debutto vincente di Luciano Darderi contro il padrone di casa Dominic Thiem, oggi (23 ottobre) è di nuovo il giorno di Matteo Berrettini all'Atp 500 di Vienna (cemento indoor), dove il 28enne romano (n.41 Atp) affronterà negli ottavi il 26enne statunitense Frances Tiafoe (n.15 Atp e quinta testa di serie del torneo). Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

20:30

+++Berrettini-Tiafoe 6-3: il romano vince i primo set!+++

Ancora un game a zero, condito dal terzo ace della partita, per Matteo Berrettini, che vince i primo set con Tiafoe per 6-3, capitalizzando al massimo il break nel quarto gioco! IL LIVE DEL MATCH

20:27

Berrettini-Tiafoe 5-3

Non si arrende Tiafoe, che annulla due set-point a Berrettini. Il romano andrà però a servire per chiudere la prima partita.

20:21

Berrettini-Tiafoe 5-2

Game a zero per Berrettini, che tiene il servizio e si porta sul 5-2. Tiafoe al servizio per salvare il set.

20:19

Berrettini-Tiafoe 4-2

Tiene il servizio l'americano dopo un game combattuto, con un paio di scambi ad alta intensità. Tiene bene Berrettini, che resta avanti di un break.

20:13

Berrettini-Tiafoe 4-1

Funziona la prima di Berrettini, che vince bene anche questo game, allungando sul 4-1 nel primo set con Tiafoe. IL LIVE DEL MATCH

20:10

Berrettini-Tiafoe 3-1

Break di Berrettini! Dopo aver sciupato una prima occasione, il romano non si lascia scappare la seconda e strappa il servizio a Tiafoe!

20:05

Berrettini-Tiafoe 2-1

Bene in battuta Berrettini, che sta servendo alla grande. Poco da fare per Tiafoe. Già due ace per il romano.

20:02

Berrettini-Tiafoe 1-1

Anche Tiafoe deve sudare per tenere il suo primo servizio, piegando Berrettini solamente ai vantaggi. Parità in questo avvio di primo set.

19:58

Berrettini-Tiafoe 1-0

Tiene il servizio d'apertura del match Mattero Berrettini, che deve però annullare una palla-break ad un Tiafoe subito aggressivo. IL LIVE DEL MATCH

19:51

Tutto pronto per Berrettini-Tiafoe

Terminate le fasi di riscaldamento, è tutto pronto per la sfida tra Berrettini e Tiafoe. Sarà l'italiano a servire per primo.

19:48

Musetti ai quarti senza giocare

A sfidare Zverev, che ha appena battuto Giron, ai quarti di finale, sarà Lorenzo Musetti. Il carrarino passa il turno senza giocare per il ritiro di Gael Monfils per problemi fisici. Venerdì 25 ottobre la sfida con il numero 3 del mondo.

19:43

L'eliminazione di Paul occasione per chi passa

Ulteriore elemento di interesse nella sfida tra Berrettini e Tiafoe arriva dalla sconfitta di Tommy Paul nel derby statunitense con Nakashima. L'uscita del numero 12 del mondo, rappresenta una buona occasione per il vincitore della sfida di questa sera, che hai quarti troverebbe uno tra lo stesso Nakashima e Khachanov.

19:34

Zverev la chiude in due set

Un'ora e un quarto basta a Zverev per liquidare Giron, superato per 6-2, 7-5. A breve il match fra Berrettini e Tiafoe.

19:27

I precedenti tra Berrettini e Tiafoe

Sono solamente due i precedenti tra Berrettini e Tiafoe. Nel 2018, a Roma, il padrone di casa si impose sull'attuale numero 15 del mondo, che ebbe modo di rifarsi nel 2022 a Cincinnati.

19:22

In campo dopo Zverev-Giron

Berrettini e Tiafoe scenderanno in campo al termine del match tra Zverev, che ha vinto il primo set per 6-2, e Giron. Nella seconda partita, risultato sul 5-5.

19:15

Berrettini e Tiafoe, chi hanno battuto al primo turno

Matteo Berrettini e Frances Tiafoe si sono qualificati agli ottavi dell'Atp 500 di Vienna vincendo entrambi in due set il loro match di primo turno: 7-5, 6-4 per il romano contro il 32enne ungherese Marton Fucsovics (n.88 Atp); 6-4, 7-6 al 29enne britannico Cameron Norrie (n.53 Atp) per lo statunitense.

Vienna, Austria