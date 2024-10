Djokovic si scusa, messaggio ai fan di Bercy: “Forse l’anno prossimo…”

BELGRADO (Serbia) - Novak Djokovic due giorni fa ha annunciato la rinuncia al torneo di Parigi-Bercy . La scelta mette a rischio la partecipazione del tennista serbo alle Atp Finals di Torino: il sesto posto in classifica non gli dà garanzie, e la scelta di non giocare il prossimo torneo francese appare piuttosto audace.

Djokovic, il messaggio ai fan

La decisione di non presentarsi a Parigi è arrivata quasi a sorpresa, ma è ancor più sorprendente il messaggio con cui il tennista serbo si è voluto scusare con i propri fan. "Sfortunatamente non disputerò il Rolex Paris Masters quest’anno - scrive Djokovic sul proprio profilo Instagram - chiedo scusa a tutti quelli che speravano di vedermi giocare lì. Auguro a tutti i giocatori, agli sponsor, agli organizzatori e ai fan un grande torneo. Ho tanti bei ricordi dopo aver vinto il titolo sette volte e spero di tornare il prossimo anno". Il messaggio è in realtà un’apertura clamorosa verso il proseguimento di una carriera che in molti ipotizzavano si concludesse nel giro dei prossimi mesi.