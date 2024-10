Sinner e il duro attacco dell’ex numero uno in tv. I social difendono Jannik

Un ex numero uno del mondo contro l'attuale numero uno al mondo. L'ex campione russo Yevgeny Kafelnikov , vincitore in carriera di 26 titoli, tra cui un Australian Open e un Roland Garros oltre che della medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Sydney 2000 , ha attaccato duramente Jannik Sinner riguardo il suo gioco definito " unidimensionale ". Il cinquantenne russo, in vetta alla classifica mondiale per sei settimane, ha anche paragonato Sinner a due giocatori, lo slovacco Dominik Hrbaty , che in carriera ha raggiunto al massimo la posizione numero 12 del ranking Atp, e lo svedese Thomas Johansson , che ha vinto un Australian Open portandosi numero 7 del mondo.

Kafelnikov, il duro attacco a Sinner

"Djokovic ha tanto nel suo arsenale, può giocare sia in attacco che in difesa – le parole di Kafelnikov, che hanno già ricevuto diverse critiche a livello social –Sinner è unidimensionale. È stupidamente progettato per colpire. È una versione modificata degli stessi Hrbaty e Johansson. Più modernizzata". Questo invece il giudizio su Alcaraz: "Penso che in termini di potenzialità e di talento non sia per nulla inferiore ai ‘Big Three', Djokovic, Nadal e Federer. Sinner è un'altra questione". Sui social queste dichiarazioni non sono state ben accolte: "Mi era scappata questa perla di saggezza...mamma mia quanta invidia nei confronti di Sinner" - oppure - : "Non può averlo detto davvero...!"