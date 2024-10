Cobolli diretta Atp Vienna: segui la sfida contro De Minaur. Tennis LIVE

VIENNA (AUSTRIA) - Dopo Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti anche Flavio Cobolli prova a raggiungere i quarti di finale all'Atp 500 di Vienna . Un'impresa non facile per il 22enne tennista romano (n.31 Atp) che oggi (24 ottobre), sul cemento indoor del torneo austriaco, sfida negli ottavi il 25enne australiano Alex De Minaur (n.10 del mondo e seconda testa di serie del tabellone viennese). Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

18:59

Cobolli-De Minaur 0-3 al tie-break

Out il rovescio lungolinea dell'azzurro e in corridoio le due successive risposte del romano: minibreak De Minaur.

18:57

Cobolli-De Minaur 6-6, si va al tie-break

Turno di battuta a zero per l'australiano, il primo della partita: match al tie-break. Flavio intanto si tocca la schiena, qualche problema fisico per lui.

18:53

Cobolli-De Minaur 6-5

Flavio, che rimonta: nonostante il terzo doppio fallo commesso, l'azzurro sale di livello con un incredibile parziale di 11 punti a 4 garantendosi quantomeno il tie-break.

18:50

Cobolli-De Minaur 5-5, c'è il controbreak dell'azzurro!

Sotto 15-30, Flavio sale in cattedra: prima si porta avanti con una risposta vincente e poi strappa il servizio all'australiano con un rovescio da applausi.

18:45

Cobolli-De Minaur 4-5

Ottimo turno di battuta per Flavio che concede un solo punto all'australiano: ora, al cambio di campo, Alex servirà per il primo set.

18:42

Cobolli-De Minaur 3-5

L'australiano tiene il servizio a 30: ora Flavio serve per restare nel set.

18:40

Cobolli-De Minaur, che partita a Vienna

Numeri e statistiche sul match che vede opposti l'azzurro e l'australiano all'Open viennese: APPROFONDISCI

18:38

Cobolli-De Minaur 3-4, l'azzurro annulla tre palle break

Flavio soffre tantissimo al servizio: prima commette un doppio fallo poi concede una palla break all'australiano, annullata con un serve and volley e uno smash. Ai vantaggi commette il secondo doppio fallo del game ma è bravo ad annullare altre due palle break accorciando le distanze.

18:31

Cobolli-De Minaur 2-4, l'australiano annulla una palla break

Sopra 40-0, De Minaur commette tre gratuiti consecutivi portando il game ai vantaggi. Qui Flavio si guadagna la prima palla break del match, annullata dall'australiano che si tira fuori dai guai con la prima di servizio.

18:25

Cobolli-De Minaur 2-3

Flavio c'è: game chiuso con una spettacolare volée e un solo 15 concesso all'australiano.

18:23

Cobolli-De Minaur, i numeri della partita

Tutto quello che c'è da sapere sul match in corso a Vienna: LEGGI QUI

18:22

Cobolli-De Minaur 1-3

L'australiano apre il quarto game del primo set con un doppio fallo ma è bravo a consolidare il break tenendo il servizio a 30.

18:16

Cobolli-De Minaur 1-2, c'è il break dell'australiano

Alex strappa il servizio a Flavio (impreciso in questo avvio di match), al quale ha concesso un solo 15.

18:14

Cobolli-De Minaur 1-1

Sotto 0-15, l'australiano vince quattro punti consecutivi mettendo a segno anche il primo ace della sua partita: ristabilita la parità.

18:12

Cobolli-De Minaur in campo a Vienna

I numeri e le statistiche del match: LEGGI TUTTO

18:11

Cobolli-De Minaur 1-0

Ottimo inizio di match per Flavio che tiene a 15 il turno di battuta e muove per primo il punteggio.

18:10

Al via il match tra Cobolli e De Minaur

Inizia la sfida tra l'azzurro e l'australiano.

18:06

Tutto pronto per Cobolli-De Minaur

Giocatori in campo, accolti dall'ovazione del pubblico. Al termine del riscaldamento via al match!

18:00

Berrettini attende il suo rivale

Dopo il match tra Cobolli e Draper andrà in scena l'ultimo match in programma, che vedrà affrontarsi Nakashima e Khachanov, il vincitore della sfidà sarà il rivale di Berrettini nel quarto di finale in programma domani, venerdì 25 ottobre.

17:55

Il cammino di Cobolli e Draper

Nel match d'esordio a Vienna, Flavio Cobolli ha eliminato lo spagnolo Davidovich Fokina, mentre Alex De Minaur si è imposto in tre set sul tedesco Struff.

17:50

Machac elimina Dimitrov

Nel match che precedeva Cobolli-De Minaur, il ceco Machac ha eliminato il bulgaro Dimitrov, imponendosi in rimonta per 6-7, 6-4, 6-3. Ai quarti la sfida con il britannico Draper.

17:45

Darderi eliminato da Draper

Intanto ha salutato il torneo Luciano Darderi, che tiene per un set contro Draper, perdendo 7-5, prima di crollare nel secondo, sconfitto per 6-1 dal britannico, che ora affronterà uno tra Dimitrov e Machac.

17:40

Chi vince sfida Mensik

Il vincitore della sfida tra Cobolli e De Minaur troverà ai quarti di finale il ceco Jakub Mensik, che ha superato per 6-3, 7-6 il serbo Miomir Kecmanovic nel match d'apertura della giornata viennese.

17:30

Cobolli contro De Minaur: c'è un solo precedente

Flavio Cobolli sfida Alex De Minaur negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Vienna e sogna un finale diverso rispetto all'unico precedente tra i due. L'incrocio è avvenuto proprio quest'anno, nei sedicesimi degli Australian Open e ha visto il padrone di casa imporsi nettamente in tre set sul romano (6-3, 6-3, 6-1).

Vienna, Austria