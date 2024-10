Shelton "dimentica" Sinner: la risposta su chi ama vedere giocare

In una recente intervista Ben Shelton ha parlato dei giocatori che più ama guardare. Il tennista statunitense classe 2002 e attuale numero 20 della classifica mondiale, ha già raggiunto in carriera i quarti di finale degli Australian Open e la semifinale degli US Open, entrambe nella passata stagione e sarà sicuramente, insieme a Carlos Alcaraz, tra i principali rivali di Jannik Sinner nei prossimi anni. Per il momento i confronti diretti sorridono al numero uno al mondo, che ha vinto quattro delle cinque sfide disputate contro Shelton, l'ultima delle quali andata in scena poche settimane fa agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai.