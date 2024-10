Musetti, dopo la vittoria contro Zverev la dolce sorpresa in hotel

Tornare in hotel, a Vienna, e trovare compagna e figlio. "Ti aspettiamo per la buonanotte" ha scritto Veronica Confalonieri a Lorenzo Musetti dopo la vittoria a Vienna contro Zverev. In hotel c'erano lei e il figlio Ludovico, come documentato da un dolcissimo video su Instagram in cui il piccolo ride felice aspettando il papà. "Amore mio arrivo", ha scritto il campione azzurro prima di pubblicare una dolcissima foto con il bambino. Una serata da ricordare, quindi, in campo e fuori.