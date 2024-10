Anna Kalinskaya, show a Mosca senza Sinner: "Il mio appuntamento". Ecco con chi

Anna Kalinskaya , lo ha detto più volte negli ultimi giorni, ha bisogno di riposo . Si rilassa a Mosca con le amiche, pubblica video in cui canta e balla e scrive: "My date" cioè il mio appuntamento con tanto di foto di un amico speciale. Chi è? Un cane che ha partecipato alla cena con Anna e le amiche. Non si sa se nelle prossime settimane Kalinskaya raggiungerà o meno Sinner: c'è chi dice che siano in crisi e chi, invece, li vede d'amore e d'accordo e si aspetta la tennista russa al seguito del fidanzato tra Parigi, Torino e Malaga prima delle sospirate vacanze di coppia.

Sinner e Kalinskaya fidanzati ultime news

Per adesso non ci sono conferme sui programmi, anche se c'è chi sottolinea come, nel video in cui Anna accarezza il cane, si veda un solitario all'anulare sinistro e questo starebbe a significare che, anche senza matrimonio, le cose tra le e Sinner sono più serie che mai. Non resta che aspettare.