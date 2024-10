Musetti e lo sfogo che tutti hanno sentito benissimo: "La colpa è…"

VIENNA (Austria) - Si interrompe in semifinale il cammino di Lorenzo Musetti al torneo Atp 500 di Vienna non senza qualche rammarico: il tennista di Carrara è stato sconfitto nettamente dal britannico Jack Draper con il punteggio di 6-2, 6-4. Verso la conclusione del secondo set, quando ormai era a un passo dal ko, Musetti ha avuto un vistoso momento di nervosismo, immortalato dalle telecamere e dai microfoni a bordo campo: "È colpa mia, è colpa mia", ha gridato il nostro portacolori dopo aver perso un punto importante. Il tennista toscano, prima della delusione odierna, era stato protagonista di una vittoria da ricordare, in rimonta, contro Sascha Zverev, numero 3 del mondo. Oggi invece, contro Draper, è apparso nervoso e falloso.