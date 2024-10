Berrettini cambia: presa una decisione che può incidere sulla sua carriera

Berrettini, l'annuncio della rottura con Roig

“Volevo comunicarvi che io e Francisco Roig abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto professionale - ha scritto Matteo sui social -. Non posso che ringraziarlo per tutto il lavoro svolto quest’anno, l’impegno e i risultati ottenuti. Un’esperienza professionale che mi ha fatto crescere moltissimo, sia in campo che fuori. Gli auguro il meglio per il futuro, e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Grazie". Non si conosce ancora il nome del nuovo possibile allenatore, ma è molto probabile che il romano sarà seguito nella sua avventura a Parigi-Bercy da Alessandro Bega e dal coach federale Umberto Rianna.