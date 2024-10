Djokovic alla Finals con Sinner, ecco di quali risultati ha bisogno

Il destino di Novak Djokovic non è più nelle sue mani. Dopo aver annunciato il forfait al Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove avrebbe giocato da campione in carica, la partecipazione del serbo alle Atp Finals è diventata più incerta che mai. Sono infatti tanti i giocatori che potenzialmente possono superare il 24 volte vincitore slam, detentore anche del titolo alle Finals dopo la finale del 2023 vinta contro l'attuale numero uno Jannik Sinner. La speranza per Nole di strappare il pass per il torneo in programma a Torino, quindi, è appesa ai risultati dei suoi diretti concorrenti.