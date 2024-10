Berrettini: "Giocare la Davis sarebbe un sogno". E sul nuovo allenatore...

Con l'obiettivo di chiudere nel migliore dei modi una stagione dolceamara, Matteo Berrettini esordirà al Rolex Paris Masters , l'ultimo torneo "1000" della stagione in programma sul cemento indoor dell' Accor Arena di Parigi-Bercy fino al 3 novembre, contro Alexei Popyrin . Il tennista romano è entrato direttamente in tabellone dopo il forfait di Sebastian Korda e proverà subito voltare pagina dopo la sconfitta rimediata nei quarti di finale dell' Atp 500 di Vienna per mano di Karen Khachanov . Un'eliminazione che ha portato l'attuale numero 36 del mondo a prendere la decisione di interrompere la sua collaborazione con il coach spagnolo Francisco Roig . Per questo Berrettini sarà seguito da Alessandro Bega a Bercy: vincere partite importanti potrebbe significare una convocazione nel quintetto italiano di Coppa Davis alle Final Eight di Malaga (19-24 novembre).

Berrettini, obiettivo Davis

"Sarebbe la ciliegina sulla torta di questa stagione di rientro - ha infatti Matteo alla vigilia dell'esordio nella rassegna francese -. La Davis è un obiettivo/sogno. Però abbiamo l'imbarazzo della scelta, con una rosa molto profonda e il giocatore più forte al mondo. Se dovessi essere convocato sarebbe un grandissimo onore, sarò sempre pronto per l'Italia". Al momento Berrettini è fuori dalla lista dei convocati, ma il capitano Filippo Volandri non ha ancora ufficializzato le sue scelte. Sulla rottura con Roig il romano ha invece spiegato: "È stata una scelta non semplice da prendere, ma condivisa. Francisco mi ha aiutato nel mio percorso di ritorno e di miglioramento, però vedevamo le cose in maniera un po' diversa. È stata una decisione professionale, lo ringrazio per quello che è stato perché abbiamo avuto un anno ricco di successi. Ora però si volta pagina, speriamo bene per il futuro. A Bega bisogna fare i complimenti a prescindere, ha fatto un super lavoro quest'anno e senza di lui probabilmente non avrei superato tutti i momenti difficili. L'idea è comunque di trovare una figura che possa aiutarci, a fine stagione ci siederemo al tavolo e proveremo a capire qual è la strada da prendere".