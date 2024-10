Alcaraz non la pensa come Sinner: "Six Kings Slam non per soldi? Mentirei"

Alcaraz, la risposta sul montepremi del Six Kings Slam

Alla stessa domanda Sinner poche ore prima aveva risposto così: "Non gioco per i soldi, è molto semplice. Certamente è un bel premio, ma io ero lì perché c’erano i sei potenziali migliori giocatori del mondo, e potevo giocare contro di loro. Era anche un bell’evento per me, non ero mai stato a Riyadh". Alcaraz invece ha voluto sbilanciarsi: "Alla fine ogni persona lavora per quello. Alla fine è ciò che si fa nella vita. Ovviamente amo giocare a tennis e il più delle volte non penso ai soldi. Gioco perché amo farlo e perché mi diverto. Ma devo essere onesto: pensi anche che vuoi guadagnare dei soldi. In Arabia hanno messo in palio il prize money più alto della storia del tennis e penso che questa fosse una buona motivazione per andarci, almeno per me".