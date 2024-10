Musetti diretta Parigi Bercy: sfida Struff. Poi Berrettini. Il tennis oggi LIVE

PARIGI - Italiani in campo in cerca di vittorie nel torneo di Parigi Bercy. La mattinata si apre con Lorenzo Musetti che affronta il tedesco Struff alle ore 11. Sullo stesso campo (il numero 1), nel pomeriggio, Matteo Arnaldi è atteso dalla sfida inedita contro Rune. E poi toccherà a Matteo Berrettini contro l’australiano Popyrin. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.